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İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım

Kamuoyunda infiale neden olan olaylar ve "cezasızlık algısının oluşmasının önüne geçilmesi" için arka arkaya önemli adımlar atılacak. Suç işleyen hiç kimse elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşamayacak. Hamile kadının aracına saldıran trafik magandası en az bir ay hapis yatacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 11:37, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:37
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İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılış konuşmasında "cezasızlık algısının önlenmesi için" adımlar atılması talimatı verdi. Adalet Bakanlığı ve AK Parti bu kapsamda neler yapılacağına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı. Konu son olarak AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "kamu vicdanını yaralayan kararlar, cezasızlık algısının" önlenmesi için yapılması düşünülen yasal düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLİYOR

Cezasızlık algısına neden olan konuların başında çok sayıda suç kaydı bulunanların tutuklanmayıp ortalıkta dolaşması ile 2 yıl ve altında hapis cezasına mahkum olanların cezaevine girmemeleri oluşturuyor. Bunun için ceza infaz sisteminde köklü değişiklik yapılması planlanıyor.

EN AZ BİR AY YATACAK

Ceza infaz sistemine göre 2 yılın altında hapis cezasına mahküm olanlar koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestlikle hiç cezaevine girmeden tahliye oluyor. Bu duruma son verilecek.

Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikle suç işleyen bir kişinin mutlaka cezaevine girmesi sağlanacak. Şu anda üzerinde durulan formüle göre hapis cezasına mahkum olanların en az bir ay cezaevinde kalmaları düşünülüyor.

Bir ay alt sınır olacağı için alınan cezaya göre hapiste kalma süresi de artacak. Bir aylık hapis cezalarında ise birkaç gün bile olsa cezaevine girilecek.

MAGANDA VE SUÇ MAKİNELERİ

Ceza infaz sisteminde yapılacak bu değişiklikle, içinde hamile kadının bulunduğu araca yumrukları ile saldıran trafik magandası, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti başta olmak üzere ruhsatsız silah taşıyanlar, trafikte yol kesip sopalarla araçlara saldıranlar, kadınları, çocukları taciz edenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Bu kişiler mutlaka cezaevine girecek.

TUTUKLULUK

Kamuoyunda infial yaratan suçları işleyenlerin tutuklu yargılanmalarına dönük de ayrı bir düzenleme üzerinde duruluyor.

ADLİ KOLLUK, SİSTEMİ GÜNDEMDE

Çok sayıda suçlunun yakalandıktan sonra serbest bırakılması toplumda büyük bir tepkiye neden oluyor. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasına ise delillerin etkin ve zamanında toplanamaması, detaylı ve etkin bir soruşturma yapılamamasının neden olduğu düşünülüyor.

Daha etkin soruşturma ve sağlam bir dosya ile hakim karşısına çıkılabilmesi için adli kolluk sistemine geçilmesi planlanıyor. Adli kolluk, bir olay ile ilgili soruşturma yürütürken emniyet ya da jandarma yerine savcılardan talimat alacak.

Böylece savcı ve kolluk çok daha yakın çalışacağı için deliller hızla toplanacak ve güçlü dosyalar hazırlanacak. Bir kişi serbest bırakıldıktan sonra yeni delil ve görüntülerin ortaya çıkması gibi durumlar en aza inecek.

ZÜBEYDE YALÇIN

Fatma GÖKSU

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