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2024-BKUBTS başvuruları başladı

ÖSYM, internet sitesinden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınav başvurularının başladığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 11:45, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:46
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2024-BKUBTS başvuruları başladı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS), 24 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 9 Ekim 2024 tarihinde saat 10.50'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-BKUBTS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

BKUBTS Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

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