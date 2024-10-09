Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması

Bakan Tunç, denetimli serbestlik ve iyi hal indirimine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili son aşamaya gelindiğini vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızla son istişareleri yaptıktan sonra bir yıllık bir çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflar, yargı camiası ve vatandaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz bir yargı reform belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin erkinliğini daha da tahkim edecek önemli düzenlemeler olacak. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamaları, iyi hal indirimin kaldırılıp, kaldırılmayacağı, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup, olmayacağı, bütün bunlar strateji belgemizde bir sonuca bağlanacak. Yasamayı ilgilendiren hususlar Meclis'in gündemine gelecek.

Şuan da Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi var. 10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketimizde hem de yargı reformu strateji belgesinde ortaya konulacak.

"Kadına şiddet kırmızı çizgimiz"

Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili cezaları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik, kasten yaralama ve diğer suçların cezasını da ağırlaştırdık. Bunun daha etkin uygulanması yönündeki çabalarımızı da sürdürüyoruz.