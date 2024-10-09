THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağın kaptanı sefer esnasında baygınlık geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kaptan yaşamını yitirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, kokpit ekibi, acil iniş kararı aldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 13:04, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 13:05
THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağı, Kaptan İlçehin Pehlivan'ın uçuş sırasında vefatı nedeniyle New York JFK Havalimanı'na doğru inişe geçti.
ACİL İNİŞ KARARI
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir.
Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" paylaşımında bulundu.