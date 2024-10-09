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Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabaran internet faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, internet fiyatlarının serbest piyasaya göre şekillendiğini, müdahele yetkilerinin bulunmadığını söyledi. Discord'un kapatılmasına ilişkin de konuşan Uraloğlu, "Zorunlu olarak erişime engel getirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 14:08, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:09
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Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması

Son dönemde hem GSM şirketleri hem de internet sağlayıcılara yönelik 'yüksek fatura' şikayetleri arttı. Sosyal medyadan faturalarını paylaşan vatandaşlar, rakamlara isyan etti.

Konuyu değerlendiren Bakan Uraloğlu ise fiyatların serbest piyasa etkisi olduğunu söyledi. Meclis grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, internet fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"İnternet faturları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti.

Tarifeler enflasyona göre düzenleniyor

Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararladır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil.

600-700 lirayı bulan faturalar

Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz."

Discord'un yasaklanması

Uraloğlu, dün erişim yasağı getirilen mesajlaşma uygulaması Discord'un emniyet güçleri ile bilgi paylaşmadığı için kapatıldığını söyledi. Uraloğlu, "Discord'a erişim engellendi. Burası tamamen kapalı sistem. Güvenlik birimlerimiz oradaki sorgulamayı yapamıyor maalesef. Discord, bilgileri güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik. " dedi.

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