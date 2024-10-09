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Boşanma davasından çıktıktan sonra eşini bıçakladı

Kahramanmaraş'ta V.K. (45), boşanma davasından çıktıktan sonra eşi D.K.'yı bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 15:25, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:15
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Boşanma davasından çıktıktan sonra eşini bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. D.K., ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken kocası V.K. yanına geldi. Çıkan tartışmada V.K., çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan D.K. kanlar içinde yere yığılırken, V.K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. D.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan V.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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