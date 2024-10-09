Yeni keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi

AK Parti'li Yazıcı: İlk 4 maddeyle hiçbir problemimiz yoktur
AK Parti'li Yazıcı: İlk 4 maddeyle hiçbir problemimiz yoktur
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yeni keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaptığı saha çalışmalarında Euscorpiidae familyası ve Euscorpius cinsine ait yeni bir akrep türü keşfettiğini söyledi. Aydın, keşfettiği türe eşi Gülhanım Yağmur'a ithaf ederek, "Euscorpius gulhanimae" adını verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 15:46, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:46
Yazdır
Yeni keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kızılçam ormanları içerisinde Türkiye'ye özgü yeni bir tür keşfedilerek, litaratüre kazandırıldı. Bu yeni türe "Euscorpius gulhanimae" adı verildi. 21 yıldır Türkiye'deki akreplerin sistematiği ve faunası üzerinde çalışmalar yapan MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın tarafından keşfedilen yeni tür ile beraber Türkiye'deki akrep türü sayısı 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısı ise 17'ye yükseldi. Keşfedilen yeni türün vücudu açık sarı, chelasının kırmızımsı ve kuyruğunun da kahverengi olması dikkat çekiyor. Ayrıca patellasındaki trichobothri (kaideli uzun kıl) sayısı da cins için en yüksek sayıda. Keşif, ABD'de akrepler üzerine yayın yapan bu alanda saygın bilim dergisi "Euscorpius" adlı dergide 19 Ağustos 2024 tarihinde yayımlandı.

21 yıldır Türkiye ve çevre ülkelerin akrepleri üzerinde araştırmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Yağmur, "Tanımladığım bu yeni türe yaptığım saha çalışmalarım sırasında Konya ilinin Beyşehir ilçesinde Dedegöl Dağı'nın eteklerinde bulunan bir bölgede ve Beyşehir Gölü içinde bulunan Hacıakif Adası'nda rastladım. Yaptığım incelemeler sonucunda Euscorpius cinsine dahil olduğunu fakat tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledim. Şu an için sadece bu civarda biliniyor. Bu yeni tür vücudun iki renkli olması ve atellasındaki trichobothri sayısının en yüksek olması ile cinsin bilinen bütün türlerinden ayrılıyor" dedi.

Keşfettiği türe eşinin ismini verdi

Prof. Dr. Yağmur, keşfettiği türe eşi Gülhanım Yağmur'a ithaf ederek, "Euscorpius gulhanimae" adını verdi. Prof. Dr. Yağmur, "Euscorpius gulhanimae" türünün zehrinin etkili olmadığını ve insan sağlığı açısından bir tehlikesi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Keşfedilen akrep türü Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Müzesi'nde sergileniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber