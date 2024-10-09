Engelli çocuğa cinsel istismar iddiasında öğretmene 30 yıl hapis

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince bir süre önce karara bağlanan davada, sanık U.E'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan verilen 20 yıl hapis cezası sanığın öğretmen olması nedeniyle 30 yıla çıkarılmıştı.

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