Narin Güran'a ait kemik ve doku örnekleri mezara konuldu

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından ağabey Baran Güran'a teslim edilen kemik ve kıkırdak doku örnekleri Narin'in Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu.

Aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Narin'in bedeninden otopsi sırasında alınan kemik ve kıkırdak doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Diyarbakır'a gönderildi.

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