Nefes borusuna madeni para kaçan çocuğu öğretmeni kurtardı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, derste nefes borusuna madeni para kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 18:52, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 18:52
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 3B sınıfında ders sırasında öğrencinin nefes borusuna, ağzına götürdüğü 1 liralık madeni para kaçtı.
Durumu fark eden öğretmen Emine Arslan Erden, nefessiz kalan öğrencisini koridora çıkardı.
Erden, yaptığı Heimlich manevrası ile parayı çıkararak çocuğun rahat nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.