Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
TBMM Genel Kurulu ÖMK'yı görüşüyor
TBMM Genel Kurulu ÖMK'yı görüşüyor
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Motorine 77 kuruş zam geldi
Motorine 77 kuruş zam geldi
Türk öğrenciler eğitim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor?
Türk öğrenciler eğitim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor?
AK Parti'li Yazıcı: İlk 4 maddeyle hiçbir problemimiz yoktur
AK Parti'li Yazıcı: İlk 4 maddeyle hiçbir problemimiz yoktur
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz'
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
2024 ve 2025 emeklilerinin maaş farkına yönelik çalışma sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyor
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi

Et fiyatlarındaki artışa ve hayvancılıktaki verim kaybına karşı harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projede 3 ana hedef belirlendiğini belirterek hem üreticiyi hem de tüketiciyi destekleyeceklerini açıkladı.

Haber Giriş : 09 Ekim 2024 20:10, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 21:04
Yazdır

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et fiyatlarını düşürmek ve hayvancılığı geliştirmek için Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ni devreye aldı.

Projenin 3 ana hedefi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "İlk olarak üreticilerimizin uygun maliyetle sürdürebilir şekilde hayvan teminini sağlamak. İkincisi de tüketicimizin uygun maliyetle kırmızı ete ulaşmasını sağlamak ve nihayetinde de Türkiye'nin çok küçük bir oran bile olsa, et ya da hayvan ithalatını kapatmak." dedi.

Aile işletmelerine daha fazla destek

Projenin yol haritasını şubat ayında açıkladıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Hayvansal üretimle ilgili planlama kapsamında, Türkiye'nin hangi bölgelerinde, hangi tür hayvansal üretimin yapılacağına dair planlamalar yaptık. Detaylarını her fırsatta dile getirdiğimiz hayvansal üretimde, yeni destekleme modelinde ilk defa kadın ve genç çiftçilere desteklemelerde pozitif ayrımcılık yaptık. Hayvancılığın temel taşı ve sigortası olarak gördüğümüz aile işletmelerine daha fazla destek veriyoruz. Iğdır'ın da içinde bulunduğu 19 ilimizi Besilik Materyal Üretim Bölgesi olarak planladık. Bu illerde planlı üretim yapanlara ilave destekler veriyoruz.

Yüksek kapasiteli 'üretim' için ücretsiz genomik testi

Islah Eylem Planı'yla ilgili de adımlar attıklarını dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizde en yaygın sütçü ırk olan siyah alaca ırkında yaklaşık 22 bin hayvanı, verimlilik durumlarını genetik olarak ortaya koyarak referans popülasyonumuzu oluşturduk. 2024 yılında artık bu ırktan doğan buzağılarda genetik yapıya bakarak, damızlık değerini belirlemeye başladık. Bu testi yaptıran yetiştiricilerimizin test maliyetini bakanlık karşılıyor. Yine ülkemizde sayısı en fazla ikinci ırk olan simental ırkında da genetik testlerle damızlık değerini belirlemeye başlıyoruz. Her 2 ırk için bu hizmeti yetiştiricimizin hizmetine sunuyoruz. Bu testin yaygınlaşması amacıyla Genomik Test Merkezi'ni önümüzdeki günlerde Ankara'da açmış olacağız. Genomik seleksiyon ve embriyo transferi yöntemiyle, yüksek genetik kapasiteli üretim boğalarını 2025'te üretmeye başlıyoruz."

Damızlık merkezi açılacak

Anaç hayvan sayısını artırmanın, 'Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli başlığı olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz anaç hayvanlarımızı hayvansal üretimin fabrikası olarak görüyoruz. Anaç hayvan sayınız ne kadar fazla ise üretiminiz de o kadar fazla olacaktır. Bugün sizlere anaç hayvan sayısını artırmakla ilgili TİGEM ile Et ve Süt Kurumu işbirliğinde hayata geçirdiğimiz projeyi anlatacağız. Bu projemizde Iğdır ve Şanlıurfa Ceylanpınar'daki TİGEM çiftliklerimiz damızlık merkezlerimiz olacak. Buralardaki anaç hayvan sayısı peyderpey artacak. Iğdır'daki işletmemize ilk anaç hayvanlarımız geldi. Peki bu hayvanları ne yapacağız? Burada bulunan hayvanlardan doğan buzağıları aile işletmelerimize uygun maliyetle vereceğiz. Besi olarak verdiğimiz hayvanlarla aile işletmelerimiz aracılığıyla et üretimimizi yerli imkanlarla artıracağız. Dişi doğan buzağılar da yine aile işletmelerine uygun maliyetle verilerek anaç hayvan sayısını artırmış olacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber