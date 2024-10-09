Avukata haciz esnasında saldırıya 4 tutuklama

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat T.S.A, haciz işlemi için Erbaa ilçesindeki bir iş yerine gitti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net