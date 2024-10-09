Kayıp Rojin 81 ilde aranıyor

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları 12'nci gününde de sürüyor. Kayıp genç kız tüm Türkiye'de aranıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları, 12'nci gününe girdi.

Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada da polis, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama birliklerinin katıldığı arama çalışmalarında polis helikopteri zaman zaman alçak uçuşlar yaparak destek veriyor.

Ekipler, "Rojin kaçtı mı, kaçırıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü?" gibi tüm şüpheleri değerlendirerek çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, iskele sahilinden Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bardakçı Mahallesi'ne kadar her yeri detaylıca arıyor.

AFAD'ın deprem bölgesinde kullandığı hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, gönüllü arama kurtarma ekipleri de termal kameralı drone ile göl üzerinin etrafını tarıyor. Çalışmalarda, yandan taramalı sonar ile su üstü radar cihazları da kullanılıyor. Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA

Van Valisi Ozan Balcı, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Balcı, kayıp öğrencinin babası Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla da görüştü.

Kabaiş'in 25-26 Eylül'de kaldığı yurttan 27 Eylül Cuma akşamı çıktığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü arkadaşları sahilde cep telefonu ve kulaklığını buluyor. Yurt görevlilerine haber veriyorlar. Ardından Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılıyor. O günden itibaren Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, AFAD ve üniversitemiz eldeki tüm iz, emare ve delilleri değerlendirerek kızımızı bulmaya çalışıyor.

"81 İLİN EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNE, JANDARMA KOMUTANLIKLARINA KİMLİK BİLGİLERİ VERİLDİ"

Arama çalışmalarını sadece Van Gölü ve sahilinde yapmıyoruz. Kampüs içinde, çevre köylerde de arama yapılıyor. 81 ilin emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına kimlik bilgileri verildi. Neden buraya ağırlık verdik? Sahilde cep telefonuyla kulaklığı bulunduğu için. Tüm birimlerimiz 12 gündür yoğun bir şekilde kızımızı bulmaya çalışıyor."