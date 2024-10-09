Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü

Enes Yiğit Toraman (29), Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net