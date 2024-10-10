İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 9016

Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanma İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

9 Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin Yönetmeliğin eki (EK-2)'de yer alan "GAYRİSIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ" kısmının "C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER" başlıklı bölümünün "8-DİĞERLERİ" başlıklı alt bölümünün 8.14 maddesinin "8.14.7" numaralı alt maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Tamamı için valilik görüşü alınmış olan toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri için ayrıca valilik görüşü aranmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)'de yer alan "GAYRİSIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ" kısmının "C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER" başlıklı bölümünün "8-DİĞERLERİ" başlıklı alt bölümünün 8.14 maddesinin "8.14.11" numaralı alt maddesinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak toplu iş yerleri parselinin veya parsellerinin içinde bulunan eklentilerde veya kat maliklerinin oy birliği karan ile 634 sayılı Kanun kapsamındaki ortak yerlerde idari büro ve kabul yeri ile ilişkilendirilecek yerler, taşıt teşhir alanı olarak kullanılabilecektir. Bu şekilde belirlenmiş alanlar 8.14.4 numaralı alt maddede belirtilen taşıt teşhir alanı hesabında dikkate alınır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin hükümler bakımından bu fıkrada yer alan tarih 31/7/2025 olarak uygulanır."

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.