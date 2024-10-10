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Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 07:45, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 06:42
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Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı

Pehlivan, Valilikte yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'na gidiş güzergahındaki iki kız öğrenciye yönelik, bir araçta bulunan iki erkek tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar geldiğini belirtti.

İhbar üzerine emniyet birimleri ve yurtta görevli ekiplerin hızla hareket edip olay yerine intikal ettiğini dile getiren Pehlivan, "Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir. Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatın sürdüğünü anlattı.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan "cinsel saldırı" iddiasına değinen Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşılmış olup bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."

- "Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir"

"Yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir." diyen Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir. Bu konuda her türlü tedbir alınmış durumdadır ve tavizsiz şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızı tedirgin edecek, huzurunu bozacak provokatif haberlere itibar edilmemelidir."

Açıklamasında Pehlivan'a, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz eşlik etti.

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