Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!

Stantlarda üzerinde "Cumhurbaşkanı'ma" yazılı sandıklar olacak. "Ben Cumhurbaşkanı'ma ya da Genel Başkan'ıma bir şey söylemek istiyorum" diyen vatandaş bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikayetlerini yazacak. Vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Vatandaşın yazılı taleplerine hiç bir şekilde müdahale edilmeyecek. Böylelikle vatandaş direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurma şansı yakalayacak. Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, millet ile Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını belirtiyor.

Öte yandan, delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini soracak. Kapalı zarf usulü ile beklentiler genel merkeze ulaştırılacak.

EMRAH ÖZCAN