TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde değişik yapıldı

Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Askerlik Yoklama Belgesinin ilgili bölümleri muayeneyi yapan tabip tarafından" ibaresi "yoklama sağlık muayene belgesinin ilgili bölümleri" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "yükümlülere yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formunda yer alan" ibaresi "sınıflandırma bilgi formunda yer alan sağlık bölümündeki bilgiler kontrol edilerek" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasında yer alan "ve bu form diğer formlarla birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar" ibaresi "askerlik şubesinde arşiv mevzuatı kapsamında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "elverişli olanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", geçici rahatsızlığı bulunanlar" ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "iki" ibaresi "üç" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"c) Geçici rahatsızlığı olanlar: Hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (C) dilimlerine girenlerdir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "edenler ile yoklama kaçağı ve bakaya yükümlülerinin" ibaresi "edenlerin" şeklinde ve "yoklamada uygulanacak muayene belgesinin" ibaresi "sınıflandırma bilgi formu sağlık bölümünün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yoklama formları doğrudan vatandaşın" ibaresi "askerlik yoklaması sağlık muayene belgesi doğrudan yükümlünün nüfusa" şeklinde, "yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında" ibareleri "sınıflandırma" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar ile firar, hava değişimi/izin tecavüzünde veya noksan hizmetli durumunda bulunanların yurt dışmda sağlık muayeneleri yapılmaz. Yapılanların bu muayeneleri geçerli kabul edilmez."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askerlik şubesi geçici sağlık kurulları veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "haklarında" ibaresi "yükümlüler hakkında düzenlenen" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Yoklamaya tabi veya yoklama kaçağı iken haklarında "Sevk Geciktirmesi" kararlı sağlık raporu tanzim edilenlerin raporlarına "Ertesi Yıla Bırakma (EYB)" işlemi, şevki sırasında (bakayalar dahil) haklarında "EYB" kararlı sağlık raporu tanzim edilenlerin raporlarına "Sevk Geciktirmesi" işlemi yapılır. Raporu tanzim eden yetkili sağlık kuruluşuna rapor kararının düzeltilmesi amacıyla gerekçe ile birlikte sevk edilerek yeni rapor alınması istenir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askerlik hizmetine alındıktan sonra hakkında "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı rapor düzenlenen yükümlüler, birlik komutanlıkları veya kurum amirliklerince rapor tarihine göre hizmet durum belgesi ile geçici olarak terhis edilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askerlik şubelerince sevk edilecekleri sağlık kuramlarından alacakları rapora göre geçici sağlık kurulları veya hastaneler tarafından" ibaresi "askere şevkine mani hali olanlara Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşu sağlık kurulunca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İstihkam ve Ulaştırma:" ibaresi "İstihkam, Ulaştırma ve Mühimmat:" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığında yer alan "Komando" ibaresi "Keskin nişancı, komando" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "sözleşmeli erbaş ve erlerden; komando, paraşüt, özel harekat" ibaresi "sözleşmeli erbaş ve erlerden; keskin nişancı, komando, paraşüt, özel harekat, özel kuvvetler" şeklinde, "komando, paraşüt, özel harekat, arama kurtarma özel ihtisaslarına" ibaresi "keskin nişancı, komando, paraşüt, özel harekat, özel kuvvetler, arama kurtarma özel ihtisaslarına" şeklinde, "astigmatizması olanlar; komando, paraşüt, özel harekat" ibaresi "astigmatizması olanlar; kesin nişancı, komando, paraşüt, özel harekat" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sözleşme yenileme muayeneleri sırasında Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen (Hastalıklar Listesinin; (A) dilimine girenlerden, Kuvvet Komutanlıkları

(1) Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin piyade sınıfına ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) Numaralı Branş Belirleme Çizelgesinin jandarma ve sahil güvenlik branşlarına ait "TGM.-YZB." rütbe sütununda karşılığı (-) işareti olan hastalıklar hariç) rahatsızlıklara sahip olduğu tespit edilen uzman erbaşlar sınıfı veya branşı görevlerine devam eder. Sözleşmeli erbaş ve erler için amirin gerekli gördükleri ile rahatsızlığım beyan edenler hariç, sözleşme yenileme muayenesine gerek yoktur. Muayene edilenlerden Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen (Hastalıklar Listesinin; (A) dilimine girenlerden, Kuvvet Komutanlıkları (1) Numaralı Sınıflandırma Çizelgelerinin piyade sınıfına ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) Numaralı Branş Belirleme Çizelgesinin jandarma ve sahil güvenlik branşlarına ait "TĞM.-YZB." rütbe sütununda karşılığı (-) işareti olan hastalıklar hariç) rahatsızlıklara sahip olanlar sınıfı veya branşı görevlerine devam eder."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Astsubaylığa ve uzman erbaşlığa geçiş

MADDE 28- (1) Astsubay olmak için başvuranlar hakkında ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmak şartı ile müracaat ettiği sınıfın veya branşın astsubay çavuş ve astsubay üstçavuş rütbelerindeki sağlık yetenekleri aranır. Buna göre sınıfı ve branşı görevini yapacak sağlık yeteneklerine sahip olanlar hakkında "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu verilir. "Sınıfının veya Branşının Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar" veya "Sınıfı veya Branşı Görevini Yapamaz" kararlı rapor verilenler hakkında "Muvazzaf Astsubay Olamaz" karan verilir. Bu kararlar sağlık kurulu tarafından verilir.

(2) Sözleşmeli erbaş/erlikten uzman erbaşlığa geçişte; diskromatopsi bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıktan açısından tam sağlam olmalıdır. Belirtilen şartlan sağlayan adaylarda görevdeki uzman erbaşlann sağlık yetenekleri aranır. Bu kararlar sağlık kurulu tarafından verilir.

(3) 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olup göreve devam eden uzman erbaşlann durumu, göreve devam eden vazife malulü astsubaylann sağlık yeteneklerine göre değerlendirilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"(2) Atamaya esas sağlık işlemleri 51 inci maddeye göre yürütülür."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "(Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç) diğer fakültelerde eğitim gören" ibaresi "eğitim görülen diğer fakültelere ve Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna alınacak" şeklinde değiştirilmiştir.

"ğ) İlgili klinik uzmanının gerekli gördüğü durumlarda Pes Planusa yönelik ayak grafısi istenir. Klinik görüşü esas alınır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "Muhabere," ibaresinden sonra gelmek üzere "İstihbarat, Mühimmat, İnsansız Hava Aracı" ibaresi, (b) bendine "İstihbarat" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İnsansız Hava Aracı" ibaresi ve (c) bendine "İstihbarat," ibaresinden sonra gelmek üzere "İnsansız Hava Aracı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "aynı rütbede" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına "özel harekat" ibaresinden sonra gelmek üzere ", özel kuvvetler" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Buna göre sınıfı ve branşı görevini yapacak sağlık yeteneklerine sahip olanlar hakkında "Muvazzaf Subay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu verilir. "Sınıfının veya Branşının Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar" veya "Sınıfı veya Branşı Görevini Yapamaz" kararlı rapor verilenler hakkında "Muvazzaf Subay Olamaz" karan verilir."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine "yalnızca kategori-3 hava araçlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "her iki pilotun Kategori-4 olmaması şartıyla Yardımcı Pilot/İkinci Pilot olarak veya kategori-4 Uçak Komutanı/Birinci Pilot olarak" ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan "belirlenen tecrübeli bir pilot eşliğinde yapılan uçuştur." ibaresi "belirlenecek tecrübeli bir pilot ile birlikte yapılacak uçuşu ifade eder." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 Aynı Yönetmeliğe 70 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İnsansız hava aracı sistemlerinin uçurulmasmda görev alan personelin sağlık yetenekleri

MADDE 70/A- (1) İnsansız hava aracı sistemlerinin uçurulmasmda görev alan personel; IHA pilotu, IHA görev komutanı, İHA faydalı yük işletmenleri, İHA yer sistem teknisyenleri ve IHA bakım/aviyonik teknisyenidir.

(2) IHA sistemlerinde görev alacak IHA pilotu (pilot ve seyrüsefer sınıfı haricindeki diğer sınıflardan), görev komutanı, faydalı yük işletmeni ile uçuş ve yer sistemleri teknisyeni adaylarının uçuculuğa giriş/aday muayenesi uçucu ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili sağlık kuruluşu tarafından yapılır. Söz konusu personelin aday/ilk muayene esasları, dört yıllık uçucu periyodik muayene esasları ile aynıdır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı (1) Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki IHA sımfı sütununda yer alan branşına uygun (IHA pilotu veya görev komutanı/faydalı yük işletmeni/uçuş ve yer sistemleri teknisyeni) sağlık yetenekleri uygulanır. Sağlık yetenekleri uygun olanlar hakkında "İHA Pilotu Olarak Görev Yapar" veya "Görev Komutam/Faydalı Yük İşletmeni/Uçuş ve Yer Sistemleri Teknisyeni Olarak Görev Yapar" karan verilir. Adaylar hakkında verilen bu karar kurs sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

(3) IHA pilotu (pilot ve seyrüsefer sınıfı haricindeki diğer sınıflardan) ve görev komutanı/faydalı yük işletmeni/uçuş ve yer sistem teknisyeni hakkında periyodik muayene, her üç yılda bir uçucu smıfı raporları vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yıllık uçucu periyodik muayene esaslarına göre yapılır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı (1) Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki IHA sınıfi sütununda yer alan branşına uygun IHA pilotu branşı veya görev komutanı/faydalı yük işletmeni/uçuş ve yer sistemleri teknisyeni branşı sağlık yetenekleri uygulanır. Sağlık yetenekleri uygun olanlar hakkında "IHA Pilotu Olarak Görev Yapar" veya "Görev Komutanı/Faydalı Yük İşletmeni/Uçuş ve Yer Sistemleri Teknisyeni Olarak Görev Yapar" kararı verilir.

(4) Sınıfı "Pilot" ve "Seyrüsefer Subayı" olan IHA pilottan sınıflarının gereği olan sağlık muayenelerini yaptınr ve uçuş fizyolojisi eğitimlerini alırlar.

(5) İnsansız hava aracı sistemlerinin uçurulmasmda görev alan personele periyodik muayenelere ilaveten her yıl uçuş tabibi tarafından uçuş görevi yönünden muayene ve kontrol yapılır. Birlik uçuş tabiplerince yapılan muayeneler sonrasında uçuşa engel bir durum tespit edilmezse; IHA pilotlarına (pilot ve seyrüsefer smıfı haricindeki diğer sınıflardan), "IHA Pilotu Olarak Görev Yapar" karan verilir. İHA görev komutam, faydalı yük işletmeni/uçuş ile uçuş yer sistemleri teknisyeni personeline; "Görev Komutanı/Faydalı Yük İşletmeni/Uçuş ve Yer Sistemleri Teknisyeni Olarak Görev Yapar" karan verilir. Bu muayenelerde uçuşa engel bir durum tespit edilirse veya hastalık, ameliyat ya da kazadan sonra birlik uçuş tabibinin gerekli gördüğü hallerde en yakın hava sağlık ve muayene merkez başkanlığına sevk edilir.

(6) IHA sistemlerinin uçurulmasmda görev alan; görev komutam, IHA pilotu, faydalı yük işletmeni ile uçuş ve yer sistemleri teknisyeni personelin temel uçuş eğitimlerinin uygulanmasına dair esaslar, Hv.K.K.lığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Bşk.lığı tarafından belirlenir.

(7) IHA sistemlerinin uçurulmasmda görev alan; IHA bakım/aviyonik teknisyenleri mensubu oldukları Kuvvet Komutanlığının ilgili çizelgesinde belirtilen sağlık muayene esasları yönünden periyodik muayene tabi tutulur."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Muvazzaf olmak üzere başvuran sözleşmeli subay ve astsubayların hamile olmaları durumunda sağlık muayeneleri, hamilelik sonlandıktan sonraki doksan gün içerisinde yapılmak üzere ertelenir."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Aile hekimi/tek hekim tarafından verilen raporlara itiraz olması halinde yetkili sağlık hizmet sunucusuna sevk edilir. Bu sağlık hizmet sunucusu tarafından verilen rapor ilk rapor kabul edilir."

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ile askerlik şubesi geçici sağlık kurulları" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(5) Sağlık raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında e-rapor formatında düzenlenir. Düzenlenen e-raporlar elektronik ortamda ilgili onay birimine gönderilir. E-raporlar, ilgili rapor inceleme birimlerince e-imza ile imzalanarak onaylanır. Sağlık Bakanlığı tarafından sistemsel arıza ve hatalar gerekçe gösterilmesi durumunda düzenlenen fiziki raporlar ıslak imza ile onaylanır."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"(2) Engel durumunu bildirir geçerli sağlık kurulu raporu alanların bu raporları askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bu raporlar Milli Savunma Bakanlığının onayını müteakip kesinleşir."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-B HASTALIKLAR LİSTESİ VE SINIFLANDIRMA VEYA BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGELERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR"m "Hastalıklar Listesi:" başlıklı birinci paragrafının sonuna "(C) dilimi adaylar için kullanılmaz." cümlesi eklenmiş ve (A) maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinden yer alan "birinci" ibaresi "ikinci" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 4 üncü maddesinin (A) diliminin sonuna aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Bu hastalığı olanlar Özel Kuvvetler Tim Kadrolarına seçilemezler. Görevde olanlar ise göreve devam ederler."

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 5 inci maddesinin (A) diliminin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının sonlarına ayrı ayrı aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Bu hastalığı olanlar Özel Kuvvetler Tim Kadrolarına seçilemezler. Görevde olanlar ise göreve devam ederler."

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 12 nci maddesinin (A) diliminin (4) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Bu hastalığı olanlar Özel Kuvvetler Tim Kadrolarına seçilemezler. Görevde olanlar da göreve devam edemezler."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 16 ncı maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Bu fıkra kapsamında ele almabilecek ruhsal bozukluklarda hastalık öyküsü ve tıbbi kayıtlar dikkate alınarak geçmiş psikiyatrik tanı ile ilgili içerik, seyir ve prognostik faktörler değerlendirilir, gerekirse geçmiş psikiyatrik tanılara ilişkin epikriz talep edilir. Geçmiş psikiyatrik tanı reaktif ve tekrarlamayan bir durum gösteriyorsa ve üç aydan kısa süreli tedavi almışsa, geçmiş tıbbi kayıtlarda bu duruma ilişkin hastane yatışı, psikotik belirtiler, intihar girişimi, madde kullanımı, dürtüsellik, kendine zarar verici davranışlar tanımlanmıyorsa, dış kaynaktan almanlarda son 3 yıla ait psikiyatrik bir tanı/tedavi kaydı yoksa veya halen ruhsal muayene ve/veya psikometrik inceleme sonuçlarına göre psikopatolojik bir unsur saptanmamışsa, psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam" kabul edilir."

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 18 inci maddesinin (A) diliminin (4) numaralı fıkrasında yer alan "Remisyonda" ibaresi "Geçirilmiş, remisyonda" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Bu fıkra kapsamında ele almabilecek vakalarda geçmiş öykü ve tıbbi kayıtlar dikkate alınarak geçmiş tam ile ilgili içerik, seyir ve prognostik faktörler değerlendirilir, gerekirse geçmiş psikiyatrik tanılara ilişkin epikriz talep edilir. Bu tam kapsamında geçmiş tedavinin üç aydan kısa sürmesi ve tekrarlamaması, eşlik eden diğer bir psikiyatrik tanısı olmaması, hastane yatışı olmaması, geçmiş tıbbi kayıtlarda psikotik belirtiler, dürtüsellik, madde kullanımı, intihar girişimi, kendine zarar verici davranışlar tanımlanmaması, halen ruhsal muayene ve/veya psikometrik inceleme sonuçlarına göre psikopatolojik bir unsur saptanmaması veya dış kaynaktan alınanlarda son 3 yıla ait psikiyatrik bir tanı/tedavi kaydı olmaması halinde psikiyatri uzmanı tarafından "sağlam" kabul edilir."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 29 uncu maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına "AÇIKLAMA-2"den soma gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA-3: Vücudun görünmeyen bölgelerinde bulunan tatuajlar sözleşmeli erbaş ve er adayları için sağlam kabul edilir."

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 32 nci maddesinin (D) dilimine (3) numaralı fıkrasından soma gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"4. Akondroplazi (Cücelik)"

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 40 inci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan "Fakülte ve yüksekokullarda" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına eğitim görülen diğer fakültelerde ve Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTEST'nin 41 inci maddesinin (B) diliminde yer alan "AÇIKLAMA" ibaresi "AÇIKLAMA-1" şeklinde değiştirilmiş ve aynı dilimin sonuna aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

"AÇIKLAMA-2: 6 ay beslenme ve/veya lipid düşürücü ilaç kullanılmasına rağmen, gerilemeyen hiperlipidemiler.

AÇIKLAMA-3: 6 ay tedaviye rağmen gerilemeyen hipotroidi."

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTEST'nin 54 üncü maddesinin (A) diliminin sonuna aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Basit prostat kistleri dış kaynaktan alman subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile askeri öğrenci alımına engel değildir."

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTEST'nin 63 üncü maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasının "AÇIKLAMA-2"sinde yer alan "adına, Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç, diğer fakültelerde eğitim görecek" ibaresi "adına eğitim görülen diğer fakültelere ve Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna" şeklinde değiştirilmiş ve aynı dilimin (3) numaralı fıkrasının "AÇJKLAMA-2"sine "diğer fakültelere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 66 ncı maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasında yer alan "AÇIKLAMA" ibaresi "AÇIKLAMA-1" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın mevcut "AÇIKLAMA:"smda yer alan "Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç, diğer fakültelerde eğitim görecek" ibaresi "eğitim görülen diğer fakültelere ve Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna alınacak" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA-2: 10 ila 19 derece (10 derece hariç, 19 derece dahil) düztabanlıklar, sözleşmeli erbaş ve er adayları için sağlam kabul edilir."

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin eki "KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ"nin "SINIFLAR" bölümünün "KARA HAVACILIK (Uçucu Olmayan Branşlar)" sütunlarına "KARA HAVACILIK" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", IHA" ibaresi eklenmiş, aynı sütunun altına "ASB.KD.ÜÇVŞ" ibarelerinden önce gelmek üzere "KD.YZB.-KD.ALB." ibaresi ve "ASB.ÇVŞ." ibarelerinden önce gelmek üzere "TGM.-YZB." ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin eki "DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ"nin "SINIFLAR" bölümünün "İDARİ, İKMAL" sütunlarına "İKMAL" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", PERSONEL" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "SINIFLAR" bölümüne "PİYADE, HAVA SAVUNMA, İSTİHKAM" sütunlarından önce gelmek üzere aşağıdaki "İNSANSIZ HAVA ARACI (IHA)" sütunları eklenmiştir.

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