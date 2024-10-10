Mısır ithalatında tarife kontenjanı

Tarım ve Orman Bakanlığı sessizliğini bozdu
Tarım ve Orman Bakanlığı sessizliğini bozdu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Reeskont arttı, model değişti
Reeskont arttı, model değişti
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Motorine 77 kuruş zam geldi
Motorine 77 kuruş zam geldi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı!
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Depremzedeleri otelden çıkarmak isteyen belediyeye para cezası
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'denetimli serbestlik ve iyi hal indirimi' açıklaması
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
İnfaz sistemi değiştiriliyor! Cezasızlık algısının kırılması için yeni adım
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mısır ithalatında tarife kontenjanı

Mısır ithalatında yıl sonuna kadar uygulanacak gümrük vergisi yeniden belirlendi. Yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024'e kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 08:59, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:01
Yazdır
Mısır ithalatında tarife kontenjanı

Yem ve nişasta sektörünün ana üretim girdilerinden mısır ithalatında yıl sonuna kadar uygulanacak gümrük vergisi yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine halinde ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri aldığı belirtilen açıklamada, mısırın başta kanatlı hayvan yemi dolayısıyla beyaz et ve nişasta sektörü olmak üzere gıda sanayisinde önemli bir üretim girdisi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mısırın 2024 rekoltesinde olumsuz iklim koşullarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle gerek ülkemizde gerek dünyada önemli ölçüde düşüş beklenmekte olup, konu Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde yakinen takip edilmektedir. Bu itibarla iç piyasada söz konusu ürünün arzında yaşanabilecek sıkıntının gıda fiyatlarına yansıyabilecek etkilerinin önlenebilmesini teminen, ülkemiz ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan kısmı için Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığının da mutabakatıyla yıl sonuna kadar geçerli yeni bir düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenlemeyle mısır üreticisi çiftçimizin zarar görmeyeceği, mısırda arz-talep dengesini sağlayacak ve gıda sektöründe oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde, mısırda yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024'e kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır. Anılan dönemde 1 milyon tonun üzerindeki miktarda yapılacak ithalatta gümrük vergisi yüzde 130 uygulanmaya devam edecektir."

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Konuya ilişkin tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber