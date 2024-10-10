Benzine zam bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarında 64 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorin grubuna dün 77 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Motorinde yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 42,93 liradan,

Motorin litre fiyatı 43,51 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.