Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (10 Ekim 2024)
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesi hafif yükseliş kaydetti.
Ons altın, güne yüzde 0,23 yükselişle 2.613 dolar civarında başladı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.879 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.709 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.
Yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu edinmek için bugün açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verisini izleyecek.
Ekonomistler, çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2'de sabit kalacağını tahmin etti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki para politikası toplantısının tutanakları dün yayımlandı.
Yetkililerin önemli çoğunluğunun para politikası toplantısında gevşemeyi başlatmak için 50 baz puan büyüklüğündeki faiz indirimine destek verdiği ortaya çıktı.
Fed'in kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentileri düştü. Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 82 olasılıkla fiyatladı.