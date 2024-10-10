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Tarım sektöründen ihracatta ocak-eylül rekoru

Tarım sektörü, 26,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatına imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 11:31, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:30
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Tarım sektöründen ihracatta ocak-eylül rekoru

Türkiye ihracatında tarım ürünlerine dünyanın dört bir yanından rekor talep geliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım sektörü, 26,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatına imza attı.

Dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken, tarım sektörünün Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 15,7 oldu.

Bu alanda faaliyet gösteren 10 sektörden 3 tanesi tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Buna göre, yılın 9 ayında yaş meyve ve sebze sektörü 2,4 milyar dolarlık, meyve sebze mamulleri yaklaşık 2 milyar dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 1,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Rekor kıran sektörlerde ABD, Almanya ve Rusya Federasyonu öne çıktı

Rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptıkları ülkelere bakıldığında, Rusya Federasyonu, ABD ile Almanya öne çıktı.

Yaş meyve ve sebze Rusya Federasyonu'na 583 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ABD'ye 312,3 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya 160,5 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında yaş meyve ve sebze sektörü Mersin'den 551,1 milyon dolarlık, meyve sebze mamulleri İstanbul'dan 550,6 milyon dolarlık, kuru meyve mamulleri sektörü İzmir'den 411,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracat verileri şöyle:

1 OCAK - 30 EYLÜL

SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%)

I. TARIM 25.199.598 26.147.137 3,8 15,7

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 16.677.477 17.515.791 5,0 10,5

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 8.858.004 8.719.638 -1,6 5,2

Yaş Meyve ve Sebze 2.294.202 2.405.501 4,9 1,4

Meyve Sebze Mamulleri 1.698.527 1.967.581 15,8 1,2

Kuru Meyve ve Mamulleri 1.074.169 1.249.168 16,3 0,8

Fındık ve Mamulleri 1.207.299 1.740.893 44,2 1,0

Zeytin ve Zeytinyağı 727.638 607.714 -16,5 0,4

Tütün 711.290 719.694 1,2 0,4

Süs Bitkileri ve Mamulleri 106.348 105.601 -0,7 0,1

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.581.294 2.802.740 8,6 1,7

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.581.294 2.802.740 8,6 1,7

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 5.940.827 5.828.607 -1,9 3,5

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 5.940.827 5.828.607 -1,9 3,5

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