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Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 12:00, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:50
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Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti;

Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, işgücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ediyoruz. 2024 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşirken, kadınlarda işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,4 seviyesine gerilemiştir.

İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş kaydedildi. İstihdamdaki artış 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktı.

İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır. Enflasyon oranlarındaki düşüş, bireylerin ve işletmelerin geleceklerini daha kolay öngörebilmelerine imkan vererek, işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve iş arayanların daha kolay ve kalıcı iş bulmasına yardımcı olacaktır.

Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz.

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