Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor
Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamın daha da artmasını hedefliyoruz
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
MEB'den lise öğrencileri için yeni platform: MEBİ
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan istihdam açıklaması
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Bakan Yumaklı: Bu yıl 1 milyona yakın gıda denetimi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'gıda güvenliği' açıklaması
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Uzmanlar cinayetlerle ilgili teşhisi koydu!
Reeskont arttı, model değişti
Reeskont arttı, model değişti
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
Yerlinin yurtdışı alışveriş tutarı turiste eşitlendi
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
S&P: Çatışmaların genişlemesi kredi derecelendirmeleri için risk
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Vatandaşların şikayetlerini Erdoğan okuyacak!
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Mersin Valisi Pehlivan, kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı iddiasını yalanladı
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Erken indirimle ödediğimiz bedeller heba olmasın
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Adli Tıp Kurumu teşkilatları hakkında kararname yayımlandı
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Erdoğan duyurdu: Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
ÖMK'nın 6 maddesi daha kabul edildi
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Bakan Bayraktar: Avrupa'nın 4'üncü büyük doğal gaz piyasasıyız
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Türkiye, Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje hayata geçirildi
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Öğretmen, özel eğitim sınıfındaki öğrencilere hap içirdi iddiası
Motorine 77 kuruş zam geldi
Motorine 77 kuruş zam geldi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
KVKK'de boş bulunan 3 üyelik için adaylar belirlendi
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Alkollü mekanlara yeni düzenleme
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Tarımsal Ar-Ge Nasıl Olmalı?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
Ekmeğe yeni zam gelecek mi?
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
'Kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek'
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan 'internet fiyatları' açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Discord'daki kontrolsüzlük yasa dışı faaliyetleri yol açıyor

Dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcısı bulunan iletişim platformu Discord, kontrolsüzlük ve ülkelerin suçu önlemekle görevli birimleriyle bilgi paylaşımda bulunmaması sebebiyle yasa dışı faaliyet gösteren gruplar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 12:15, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:53
Yazdır

Kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan Discord, 2015 yılında ABD merkezli olarak kuruldu.

Bu yıl itibarıyla aylık 200 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunan platform, oyun toplulukları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu topluluklar, oyun yayınları yaparak özel sunucularda bu oyunlar üzerine sohbet edebiliyor.

Dünyada 30'uncu en çok ziyaret edilen web sitesi olan Discord, oyun toplulukları arasında popülerlik kazanmış olsa da eğitim, sanat gibi farklı ilgi alanlarına sahip topluluklar tarafından da kullanılıyor. Kullanıcılar, sunucular adı verilen özel alanlar oluşturabiliyor veya mevcut sunuculara katılarak ilgi alanlarına yönelik sohbetlerde yer alabiliyor.

Nefret söylemi ve zorbalığın olduğu platformda çalıntı kredi kartı bilgileri de satılıyor

Dünyanın her yerinden kullanıcısı bulunan Discord'un en fazla kullanıldığı ülkeler listesinde ilk üç sırada ABD, Brezilya ve Hindistan yer alıyor.

Platformun kullanıcılarının yaş aralığına bakıldığında ise 24-34 yaş aralığı, yüzde 53 ile Discord'u en fazla tercih eden grup olarak öne çıkıyor. Bu yaş grubunu, yüzde 20 ile 16-24 yaş arası takip ediyor. Cinsiyet dağılımına bakıldığında Discord'daki her 10 kullanıcıdan yaklaşık 7'si erkek, 3'ü kadın.

Discord'daki bazı sunucularda nefret söylemi, zorbalık ve çeşitli olumsuz davranışlar ortaya çıktı. Bu davranışlara dair çeşitli ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve kamuoyundan tepki gördü. Platformun bu tür içerikleri kontrol etmeyip serbest bırakması eleştiriliyor.

Platformdaki bazı sunucularda, çalıntı kredi kartı bilgileri gibi kullanıcı verilerinin de satışa sunulduğu belirtiliyor. Çeşitli yasa dışı grupların Discord üzerinden özel sunucularda iletişim sağlaması, platformun eleştirilmesinin ana sebebini oluşturuyor.

Yasa dışı faaliyetler sebebiyle erişime kapatıldı

Türkiye'deki bazı kullanıcıların, Discord üzerinden uygunsuz paylaşımları tespit edildi. Çocuk yaştaki bu kullanıcıların ifadeleri psikolog eşliğinde alınacak. Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik suçlarının işlenmesi sebebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince Discord'a erişimin engellenmesi kararı verildi.

Discord, yasa dışı amaçlarla kullanımı sebebiyle Rusya'da da erişime kapatıldı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini bildirdi.

Roskomnadzor açıklamasında, uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı vurgulandı.

Discord'un çeşitli ülkelerde erişime kapatılmasının sebepleri arasında, yasa dışı faaliyetlere yönelik herhangi bir yaptırımda bulunmaması ve ülkelerin ilgili kurumlarının bilgi talebine yanıt vermemesi yer alıyor.

"Yasa dışı gruplar, hesap bilgilerinin ülkelerin ilgili birimlerine verilmeyeceği bir alanı tercih ediyor"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siber Güvenlik Programı Başkanı İbrahim Gündüzgil, yaptığı açıklamada, Discord'da kontrollü alanların oluşturulmaması ve platformun, ülkelerin suçu önlemekle görevli birimleriyle bilgi paylaşımda bulunmamasının sorun oluşturduğunu söyledi.

Platformdaki kontrolsüzlük ve teknik anlamdaki eksikliklerin yasa dışı faaliyet gösteren grupları Discord'a çektiğini anlatan Gündüzgil, "Yasa dışı faaliyet gösteren kişiler ve gruplar, kendilerini kontrol etmeyen, yasaklamaya maruz kalmayacağı, hesap bilgilerinin ülkelerin ilgili birimlerine verilmeyeceği, kendisinin bir suçlama muhatap olmayacağı bir alanı tercih ediyor. Şu an için bunu Discord sağlıyor." diye konuştu.

Gündüzgil, Discord'un Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu 18 yaşın altında. Platformu kullanan çocukla, ebeveynler arasında dijital bağın olmaması sebebiyle mağduriyetler ortaya çıkıyor. Her ebeveynin kullanılan dijital platform hakkında az da olsa bilgi sahibi olması gerekiyor. Çocukları en fazla tuzağa şu şekilde düşürüyorlar: ismini, soyismini öğrendiği çocuğun farklı platformlardan verilerini araştırarak, elde ettiği aile bilgisi, adres ve telefon bilgisiyle çocukları tehdit ediyorlar. 'Seni ifşa ederiz, bilgilerin elimizde' diyerek çeşitli taleplerde bulunuyorlar. Karşıdaki kişi neyi yaptırmak istiyorsa çocuğu ona yönelik kullanmaya başlıyor. Bunların önüne geçmek için kontrol mekanizması en önemli husus."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber