Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ateş Serbest-2024 faaliyetinin düzenlendiği Polatlı'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Aktürk, "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 42, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1113'ü Irak'ın, 1036'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini belirterek, 9 Ekim'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet diledi.

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğine vurgu yapan Aktürk, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

78 bin 705 kişinin sınırdan yasa dışı geçişi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1167 şahısla bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802'ye ulaşmıştır. Ayrıca, son bir haftada Hatay ve Van hudut hattındaki arama-tarama faaliyetlerinde 103 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir."

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Ateş Serbest-2024 faaliyetinin seçkin gözlemci gününe katılacağını, yarın da resmi ziyarette bulunmak üzere Kosova'ya giderek, 10 Ekim 2023'te komutası devralınan Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya'ya devir teslim törenine katılacağını aktardı.

Güler'in, 17-18 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını söyleyen Aktürk, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim'de Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edeceğini ifade etti.

Gazze'de bir yılı aşkın süredir katliamlarına devam eden İsrail'in Lübnan'a da saldırmasının bölgenin daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalması ihtimalini ortaya çıkardığına dikkati çeken Aktürk, "İsrail'e destek olanların, masum insanların katledilmesi başta olmak üzere, yaşanan insan hakları ihlallerinin sorumlusu olduğu unutulmamalı; uluslararası toplum, İsrail'in saldırganlığına son verecek adımların atılması için gerekli tedbirleri almalıdır" dedi.

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ateş Serbest-2024 faaliyeti kahraman ordumuzun ateş gücünün ulaştığı üstün seviyeyi ve personelimizin hedefe yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini göstermek, envanterdeki silah ve sistemlerini özellikle genç personele tanıtmak, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da icra edilmektedir. Söz konusu faaliyette F-16 savaş uçağından taarruz helikopterine, Fırtına obüslerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar silahlardan SİHA'lara, tanklardan keskin nişancı atışlarına kadar muhtelif çap ve tesirdeki sistemlerin atışları başarıyla gerçekleştirilmektedir."

Savunma sanayii

Yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarına da başarıyla devam edildiğini belirten Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. 2-6 Ekim arasında Adana'da düzenlenen, bakanlık olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST Akdeniz başarıyla gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Askeri öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, "26 Eylül'de başlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini ile 30 Eylül'de başlayan Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı sözleşmeli er temini başvuruları 13 Ekim'e, 2 Ekim'de başlayan kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere 2024 yılı muvazzaf subay adayı temini başvuruları ise 20 Ekim'e kadar sürecektir" dedi.