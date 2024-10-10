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Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!

Türkiye, geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te yaşanan vahşetle sarsıldı. 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'e kıydı. Ardından aynı surlardan atladı. Sur canisinin son görüntülerine ise sadece SABAH ulaştı. Korkunç cinayetin işlendiği surlara giden katil Semih Çelik'in siyah sırt çantası dikkatlerden kaçmadı. O çantayla ilgili sır ortaya çıktı! İşte detaylar

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 13:15, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:16
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Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta işlenen çifte cinayet, gündemi sarstı. 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürdü ardından ayrıldığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i Edirnekapı Surları'na çağırdı.


Burada Semih Çelik İkbal Uzuner'i canice öldürüp surlardan aşağı atladı. Semih Kılıç ve iki kız arkadaşını birbirine bağlayan siyah kıyafetler ise dikkatlerden kaçmadı.


Konuyla ilgili SABAH gazetesinin elde ettiği güvenlik kamera görüntülerinde görüldüğü üzere Semih Çelik'in yanında bir siyah çantası vardı. Herkes, sur canisinin sırtındaki çantada neler olduğunu merak etmeye başladı.


BABASINA BİLE DOKUNDURMAMIŞTI

İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.


Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti. Çelik'in babasına bile dokundurmadığı o bıçaklarla olay yerine gittiği iddia edildi.

Yine iddiaya göre SABAH gazetesinin ulaştığı görüntülerde de yer alan siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.


DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında gençlerin kullandığı dijital materyallerin inceleme altına alındığı bildirildi.

Yunus Emre KAVAK

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