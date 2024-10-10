Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması: Numune almadılar

Türkiye, hafta başından bu yaşan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesini konuşuyor. Dün T24'te Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildiğine dair raporlar da yayınlandı. Sessizliğini bozan marka bugün uzunca bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şahit numune alınmadığını belirten marka, savcılık için aynı partiden verilen numunede de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

Firma ayrıca, olumsuzluğun normalden daha geç bildirildiği için etin karkas halinden şubeye gelene kadar izlenmesini de mümkün kılmadığını ifade etti.

Türkiye'de 280 şubeyle 12 bin kişiyi istihdam ettiğini belirten Köfteci Yusuf, böyle bir risk almanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

KÖFTECİ YUSUF'UN DOMUZ ETİ AÇIKLAMASI