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'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğiyle "Yapay Zeka Akademik Tez Programı (ATP)" başlatılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 13:55, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:57
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'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, ATP ile savunma sanayisi alanında yapay zeka, üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projeleri ve lisans üstü seviyede tez çalışmaları ele alınacak.

Programla savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektördeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında yapay zeka alanında işbirliğinin oluşturulması amaçlanıyor.

ATP, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgi birikimlerini pratik uygulamalarla pekiştirerek geleceğin teknolojilerini şekillendirme ve yapay zeka alanında yenilikçi projeler geliştirme fırsatı sunacak.

Kimler başvurabilecek?

Programa, mühendislik, teknoloji, doğa bilimleri, elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, havacılık ve uzay bilimleri gibi alanların son sınıf öğrencileri ile bu alanlarda tezli yüksek lisans yapanlar başvurabilecek.

Ayrıca matematik, fizik ve istatistik gibi fen fakülteleri 4. sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yapay zeka, veri bilimi, bilgisayar bilimleri, elektrik-elektronik, mekatronik, yazılım, kontrol ve otomasyon, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarla ilgili tüm bölümler programa katılabilecek.

Listede yer almayan ancak program kapsamında değerlendirilebilecek diğer ilgili bölümlerdeki öğrenciler de başvuru yapabilecek.

Başvurular 25 Ekim'e kadar alınacak

Başvurular, 25 Ekim'e kadar SSB bünyesindeki "https://vizyonergenc.com/ilan/3124" adresi üzerinden alınacak.

Programa kabul edilen öğrenciler, 31 Ekim'de açıklanacak. Başarılı öğrenciler, yetkinlikleri doğrultusunda staj, aday mühendislik programı ve proje desteği gibi imkanlardan faydalandırılacak.

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