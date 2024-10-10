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İki büyük otoyol projesinde imzalar 14 Ekim'de atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolu projelerine 2024 yılı bitmeden başlayacaklarını belirterek, projelerin yapım sözleşmelerini 14 Ekim Pazartesi günü imzalayacaklarını açıkladı.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 14:24, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:25
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İki büyük otoyol projesinde imzalar 14 Ekim'de atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyolu projelerinin sözleşme tarihlerinin belli olduğunu kaydetti.

İki projeye 2024 yılı bitmeden başlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının proje yapım sözleşmelerini 14 Ekim Pazartesi günü imzalayacağız. Sözleşme imzalanmasını takiben yer teslimi yapılacak ve yıl sonuna kadar yapım çalışmaları başlayacak" ifadesini kullandı.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun 101 kilometrelik 6 şeritli ana gövde ve 19 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yolundan oluşacağı bilgisini veren Uraloğlu, toplam uzunluğun ise 120 kilometre olacağını aktardı.

Yıllık 3,3 milyar lira tasarruf edilecek

Kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirecekleri proje kapsamında güzergah üzerinde 7 kavşak, toplam uzunluğu 3 bin 656 metre olan 4 tünel, 3 bin 652 metrelik 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacağını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Karadeniz'e erişim sağlayan Türkiye'nin dört bir yanına giden kara yolu koridorları arasında önemli bir köprü işlevi görecek. Projeyle söz konusu istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarmış olacağız. Ankara-Kırıkkale kesimindeki mevcut devlet yolu yoğunluğu da yapılması planlanan otoyolla azalacak. Otoyolla yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu ise 41 bin ton azaltmış olacağız."

Bakan Uraloğlu, otoyol projesinin mevcut Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ile Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkisinden başlayacağını, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacağını bildirdi.

Proje, karbon emisyonunu 47 bin ton azaltacak

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin özellikle yaz aylarında artan yol taleplerini hızlı, konforlu ve güvenli şekilde karşılayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek otoyol projemizin bölge turizmini olumlu yönde geliştireceğini öngörmekteyiz. Antalya-Alanya Otoyolu ile özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra çevre illerden gelen trafiğin şehir içine uğramadan transit geçişini sağlayarak seyahat süresini kısaltılmayı amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje uzunluğu 122 kilometre olan Antalya-Alanya Otoyolu'nun ana gövdesini 84 kilometre uzunluğunda 6 şeritten oluşacak şekilde, bağlantı yollarını ise 38 kilometre ve 4 şeritli olacak şekilde projelendirdiklerini ifade etti.

Otoyolun hizmete açıldığında yıllık toplam 6,6 milyar lira tasarruf sağlayacağı bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otoyolla karbon emisyonunu 47 bin ton azaltmış olacağız. Otoyolumuz Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip ederek Konaklı'nın kuzeyinde Alanya Batı Kavşağı'nda sonlanacak. Proje içinde 7 kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel 7 bin 30 metrelik 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisi bulunacak."

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