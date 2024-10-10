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TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak

TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 14:59, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:01
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TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak

TBMM Genel Kurulunda bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.

Siyasi partilerin görüşleri aktarılacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.

Kadın haklarının korunması gibi konularda çalışmalar yapılacak

Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.

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