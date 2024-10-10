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'Deprem konutlarında prizler bağlantıları yapılmadan yerleştirildi' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 17:37, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:38
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'Deprem konutlarında prizler bağlantıları yapılmadan yerleştirildi' iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, iddiaya konu görüntülerin, Hatay Altınözü'nde TOKİ tarafından inşası tamamlanan deprem konutlarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına herhangi bir şikayette bulunulmadığı ifade edilen açıklamada, Altınözü Toplu Konutları site yönetiminin de binalarda görüntülerdeki gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladığı kaydedildi.

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