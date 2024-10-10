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Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 18:27, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 18:29
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Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugün çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama başta olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojosi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik.

Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran veren, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İki millet birbirlerini her vesile ile desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkemizdeki deprem felaketlerinde iki milletin gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir.

"Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğiz"

Kardeşlik hukuku ile bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinden Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğiz.

Dinimiz, cami inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. İnşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizi temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyoruz.

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