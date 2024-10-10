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Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan fezleke tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 18:50, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 18:53
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Serhat Akın'a silahlı saldırıya ilişkin fezleke hazırlandı

Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.

Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.

Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, şüphelilerin olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer aldı.

Müşteki Serhat Akın'ın silahla vurulması eylemi için, bu yıl Kumburgaz'da işlenen bir başka "kasten öldürme" suçundan da yakalaması bulunan firari şüpheli H.Ş'nin, O.D, O.M ve E.Ü'ye talimat vererek suçu azmettirdiği anlatılan fezlekede, O.D'nin E.Ü'den aldığı tabancayla müştekiye ateş etmesinden sonra O.M'nin motosikletle olay yerine gelerek O.D'nin kaçmasını sağladığı aktarıldı.

Fezlekede, E.Ü'nün saldırıdan önce şüpheliler O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İ.T'nin kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, M.A'nın eylemin gizliliğini sağlamak için O.D'nin saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Y.G'nin ise olayın azmettiricisi olan H.Ş'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler O.D. ve O.M'ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri vurgulandı.

Başsavcılıkça hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemi öngörülüyor.

Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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