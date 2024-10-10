İsrail, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerine ateş açtı: İki yaralı

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) askerleri, İsrail saldırısının hedefi oldu.

Bir BM yetkilisinin bildirdiğine göre İsrail askerleri 24 saat boyunca Lübnan'ın güneyindeki üç ayrı olayda, barış gücü mevzı.lerı.ne ateş açtı.

Kaynak, İsraı.l tankının Nakura'daki UNIFIL ana üssünde bulunan bı.r gözetleme kulesı.ne ateş açtığını bildirdi.

İzleme kulesı.nı.n İsrail tank ateşi altında kalması sonucu ı.kı. barış gücü askeri düşerek hafı.f şekı.lde yaralandı.

UNIFIL, yaptığı açıklamada, İsraı.l ve Hizbullah'ın karşılıklı ateş açması sonucu güney Lübnan'daki karargahın ve yakın mevzı.lerı.n defalarca vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler'e ait güvenlik kameralarına kasten ateş açarak imha etti" denildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan UNIFIL, Mavi Hat boyunca yaşanan son gerginliğin, Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köylerde geniş çaplı yıkıma neden olduğunu belirtti.

"KARARGAHIMIZ DEFALARCA VURULDU"

"Sivil bölgeler de dahil olmak üzere İsrail'e roketler fırlatılmaya devam etmektedir" diyen UNIFIL, "Geçtiğimiz günlerde Nakura ve diğer bölgelerde İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılara tanık olduk. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri Lübnan'da Hizbullah unsurlarıyla çatışmaya girdi. UNIFIL'in Nakura karargahı ve yakınındaki mevziler defalarca vuruldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, bu sabah İsrail'e ait bir Merkava tankının UNIFIL'in Nakura'daki karargahında bulunan bir gözlem kulesine doğru ateş açması ve kulenin doğrudan isabet alarak düşmesine neden olması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığı belirtildi.

"SIĞINAĞIN GİRİŞİ HEDEF ALINDI"

"Yaralanmalar neyse ki bu kez ciddi değil, ancak hastanede kalmaya devam ediyorlar" denilen açıklamada, İsrail askerlerinin ayrıca Labbouneh'deki BM mevzisi (UNP) 1-31'e de ateş açarak barış gücü askerlerinin barındığı sığınağın girişini vurduğunu ve araçlarla bir iletişim sistemine zarar verdiği kaydedildi.

"Bir IDF insansız hava aracının BM mevzisinin içinde sığınak girişine kadar uçtuğu gözlemlendi" ifadesi kullanıldı.

UNIFIL, şöyle devam etti: "Dün IDF askerleri mevzinin çevre izleme kameralarına kasıtlı olarak ateş açmış ve devre dışı bırakmıştır. Ayrıca çatışmalar başlamadan önce düzenli olarak Üçlü Toplantıların yapıldığı Ras Naqoura'daki UNP 1-32A'ya kasıtlı olarak ateş açarak ışıklandırmaya ve bir röle istasyonuna zarar verdiler."

"İNSANCIL HUKUKUN AĞIR BİR İHLALİ"

İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ve mülklerinin emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM binalarının dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatan UNIFIL, "Barış gücü askerleri Güney Lübnan'da SC yetkisi kapsamında istikrara dönüşü desteklemek üzere bulunmaktadır" dedi.

UNIFIL, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ağır bir ihlalidir. Bu konuları IDF ile birlikte takip ediyoruz."

İTALYA'DAN İSRAİL'E PROTESTO

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Lübnan'daki UNIFIL misyonuna ateş açılması nedeniyle İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı protesto ettiklerini söyledi.

Crosetto, İsrail'in UNIFIL üslerine ateş açmasının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu dile getirdi.