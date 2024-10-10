İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın "siyasal alan" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2024 21:45, Son Güncelleme : 10 Ekim 2024 21:47
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 Ekim'de düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da 7 Ekim'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 ilçede operasyon düzenlenmiş, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 zanlı gözaltına alınmıştı.