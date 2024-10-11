Tehdidin önü Suriye'de kesilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sebebiyle muhtemel göç akınına karşı tedbir alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarının birinci önceliğinin terörle mücadele, ikinci önceliğinin de göç dalgasını engellemek olduğunu ifade etti. Şu ana kadar Lübnan'dan Suriye'ye yönelik büyük gruplar halinde bir göç dalgasının bulunmadığını belirten kaynaklar, "Bir göç dalgası söz konusu olursa kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeyi planlıyoruz" dedi.

EUROFİGHTER'DA OLUMLU GELİŞME



MSB kaynakları, Alman basınında yer alan bazı mühimmatların Türkiye'ye satışına onay verildiğine yönelik haberleri de değerlendirdi. Kayraklar, müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığına, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekti. Beklentinin müttefiklerin, ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaları kaldırması olduğuna işaret eden kaynaklar, "Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yok" ifadesini kullandı.

Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam ettiğinin bilgisini paylaşan kaynaklar, "Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BİR HAFTADA 42 TERÖRİST ETKİSİZ



Bu arada terörle mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil olmak üzere son bir haftada 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

YEŞİM ERASLAN