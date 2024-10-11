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Onlarda 'düzenleme' Türkiye'de 'sansür'

Türkiye'nin, gençleri ve çocukları korumak için sosyal medya platformlarına karşı aldığı tedbirler, başta muhalefet olmak üzere bazı kesimler ve Avrupa ülkeleri tarafından 'sansür' olarak değerlendirilirken, birçok ülke daha sert tedbirler alıyor. Sosyal medya platformlarını engelleyen ülkeler, bunu genellikle ulusal güvenlik, toplumsal istikrarı sağlama ve kültürel değerleri koruma gerekçesiyle yapıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 07:36, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 07:24
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Onlarda 'düzenleme' Türkiye'de 'sansür'

Türkiye'de ve dünyada infiale yol açan şiddet ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı Discord'u Türkiye'nin dışında Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) engellemişti. Ayrıca, Telegram uygulaması, 2015'ten bu yana aralarında İngiltere, İspanya, Norveç, Almanya ve Belarus'un da bulunduğu 31 ülkede yasaklandı. Hindistan, Tayvan, Pakistan ve Afganistan, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'u yasaklamıştı. Ayrıca, İngiltere, Norveç, İsveç, Danimarka, Kanada ve ABD'nin birçok eyaleti ile Yeni Zelanda, milletvekillerinin kamu telefonlarında TikTok kullanmasına yasak getirmişti. Bunların yanı sıra, Avrupa Birliği kurumlarında da personel cihazlarına TikTok engeli getirilmişti.

17 Şubat 2024'te tüm AB ülkelerinde uygulamaya giren Dijital Hizmet Yasası (DSA) ve Dijital Pazar Yasası (DMA) cinayet ve terör benzeri saldırılarda içeriklerin kaldırılması, suçların işlendiği hesapların IP adreslerinin yanında konum verileri ve şifre bilgilerinin paylaşılmasını öngörüyor. Uymayan platforma yıllık geliri üzerinden para cezası veriliyor. ABD'nin Florida eyaletinde 2025 yılından itibaren 14 yaşından küçüklere sosyal medya yasak olacak. Utah, Arkansas, Ohio ve Kaliforniya'da da benzer tedbirler için yapılan çalışmalar bulunuyor. Geçtiğimiz ağustos ayında ise Brezilya Yüksek Mahkemesi de Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı. Brezilya Hükümeti, platforma VPN aracılığıyla girenlere günlük 8 bin 874 dolar ceza uygulamıştı.

SAMET EKER

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