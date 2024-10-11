İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yargı reform paketindeki infaz sistemi değişikliği, önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine getirilecek. AK Parti Meclis Grubu, mesaisinin tamamını infaz sistemi değişikliğine ayıracak. İnfaz sistemi değişikliği 9'uncu Yargı Paketi'ne eklenecek.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR



Ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikle katalog suçlarda cezai indirim ortadan kalkacak. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu gibi suçlara cezai indirim ve iyi hal indirimi uygulanmayacak. Bu suçları işlediği iddiasıyla gözaltına alınan, tutuklanan kişinin delil yetersizliği ya da hakimin inisiyatifiyle polis merkezine imza vermek kaydıyla serbest bırakılması uygulaması son bulacak.

BASİT SUÇA AĞIR CEZA



Yine basit hırsızlık gibi suçları işleyen ancak malın tazmini yoluyla serbest bırakılan, bu nedenle de sabıkası bulunan kişiler artık toplum içinde hapis yüzü görmeden dolaşamayacak. Bu kişiler adalete teslim edildikten sonra çalıntı malın iadesi ya da malın satılması halinde ederin ödenmesi gibi hallerden suçu işleyen kişi sadece sabıka kaydı almakla kalmayacak, cezası kamu niteliği taşıdığı için hapis cezasıyla yargılanacak. Oto hırsızlığı, zilyet çalma gibi suçları işleyenlerin, kolluk kuvveti tarafından yakalandıklarında çaldıkları mal ya da bu malı satarak elde ettikleri kazanca ulaşılırsa, malın tazmin edilmesi halinde serbest bırakılması uygulamasına da son verilecek. Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet gibi suçları işlediği halde sadece sabıka kaydı bulunan kişilere de yeni düzenlemenin hayata geçirilmesinden sonra toplumda rastlanmayacak.

YIL BİTMEDEN YÜRÜRLÜKTE



İnfaz sistemindeki değişikliklerin kısa zamanda Meclis gündemine alınması bekleniyor. Değişiklikler yıl bitmeden yasalaşacak. En geç 2025'te de uygulamaya konulacak. Sabıka kaydı oluşturan tüm suçlar tek bir izleme merkezi üzerinden denetlenecek.

Kritik davalara tecrübeli savcı ve hakim



Yeni düzenlemeyle, tecrübe gerektiren yargılama süreçlerine genç hakim-savcı ataması yapılmayacak. Tecrübesiz hakim ve savcıların kritik yargılamalara atanmaları, belli kriterlere bağlanacak. Bu davalarda tecrübeli isimler bulundurulacak.