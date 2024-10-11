Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.

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