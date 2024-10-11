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Benzine bir zam daha bekleniyor

Benzine dün yapılan 76 kuruşluk zam gece yarısı pompa fiyatlarına yansırken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 08:45, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:45
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Benzine bir zam daha bekleniyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine dün yapılan 76 kuruşluk zam gece yarısı pompa fiyatlarına yansırken, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.49 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.67 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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