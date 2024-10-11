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Altının gramı 2 bin 915 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 915 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 09:39, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:39
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Altının gramı 2 bin 915 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 890 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 915 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 643 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

Para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller de fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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