Kuzey ışıklarının Türkiye'de gözlemlenebilmesine TUA'dan açıklama

Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Benzine 76 kuruş zam geldi
Benzine 76 kuruş zam geldi
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
TMSF indirimli lüks araç satacak
TMSF indirimli lüks araç satacak
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kuzey ışıklarının Türkiye'de gözlemlenebilmesine TUA'dan açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'de dün gece görülen kuzey ışıklarına ilişkin, güneşteki patlamanın jeomanyetik fırtınaya yol açtığını, bu nedenle kuzey ışıklarının orta enlemlerde gözlenebilmesinin doğal bir durum olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 12:23, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:28
Yazdır
Kuzey ışıklarının Türkiye'de gözlemlenebilmesine TUA'dan açıklama

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, dün gece Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenen kuzey ışıkları (Aurora Borealis) büyük ilgiyle karşılandı.

Normal şartlarda kuzey enlemlerinde görülen bu doğa olayının, güneşte meydana gelen hızlı koronal kütle atımı (CME) sebebiyle dünyanın farklı enlemlerinde de gözlemlenmesinin doğal olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Ekim akşamında güneşte gerçekleşen koronal kütle atımının hızı saatte 2,5 milyon kilometreye ulaştı. Bu hızlı atımla birlikte oluşan plazma bulutu 10 Ekim 14.15'te gezegenimize ulaştı ve dünyanın manyetik alanında şiddetli jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Jeomanyetik fırtınanın etkisi G4 seviyesinde oldu. Bu tür G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerinde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesi doğal bir durum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber