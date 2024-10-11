Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 12:50, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:50
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.