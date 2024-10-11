Bakan Bolat: Cari işlemler dengesinde 5 yılın en yüksek fazlası verildi

Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
Hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darbettiler
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
'İhtiyaç kredisi' kullanımı azaldı, takip rekorda
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Eşin bulunduğu şehre tayin istememe boşanma nedeni
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS kapsamında ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
KYK Yurtlarına ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Benzine bir zam daha bekleniyor
Emeklilikte prim günü esas alınacak
Emeklilikte prim günü esas alınacak
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
İnfaz sistemi böyle değişecek: İndirim yok cezaevi var
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Tehdidin önü Suriye'de kesilecek
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Mehmet Uçum yanıtladı: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
'Yapay Zeka Akademik Tez Programı' başlıyor
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Lübnan'dan tahliye operasyonu: İlk gemi Mersin'e ulaştı
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz
Benzine 76 kuruş zam geldi
Benzine 76 kuruş zam geldi
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
Meclis, kadına yönelik şiddeti araştıracak
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
SPK Başkanı açıkladı: Alanında ilk ve tek olacak lisede sona gelindi
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Erdoğan: Dinimizi istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Genel Kurulda KVKK'ye 3 üye seçildi
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Bakan Tunç: Yargı personelini töhmet altında bırakan davranışlara müsaade etmeyiz
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
Köfteci Yusuf: 280 şubemiz var, kötü niyetli eylemler var
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
'İran'dan 2 milyon Afgan gelecek' iddiası yalanlandı
TMSF indirimli lüks araç satacak
TMSF indirimli lüks araç satacak
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Ailelere internet bağımlılığı uyarısı: Yaş küçüldükçe risk büyüyor
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Gelir adaletsizliği 2023'te derinleşti
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Yeni kiracılar zam oranı mağduru
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Katil Semih Çelik'in sırtındaki çantanın sırrı çözüldü!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Cari işlemler dengesinde 5 yılın en yüksek fazlası verildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustosta cari işlemler hesabının 4,3 milyar dolar fazlayla son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiğini bildirerek, "Ekonomi programımız ve dış ticaret politikalarımız olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 13:16, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:18
Yazdır
Bakan Bolat: Cari işlemler dengesinde 5 yılın en yüksek fazlası verildi

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ekonomi program ve dış ticaret politikasının olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğine işaret eden Bolat, "Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4,3 milyar dolar fazlayla son 5 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Cari işlemler hesabı 2021'den bu yana ilk defa üst üste 3 aydır fazla vermiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre cari işlemler hesabından 3,8 milyar dolarlık iyileşme kaydedilmiştir. Cari işlemler hesabı, yılın 8 ayında sadece 9,7 milyar dolar açık vermiştir. Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, cari işlemler açığının ocak-ağustos döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,2 azalışla 9,7 milyar dolar olduğunu aktararak, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Böylelikle tepe noktası olan Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda tam 44,4 milyar dolar azalarak ağustos itibarıyla 11,3 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3,5'lik artışla 262 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 8,3'lük azalışla 340,7 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 33,6 azalarak 78,7 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,8 yüzde puan artarak yüzde 76,9'a yükselmiştir. Geçen yıl mayısta yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 15 ayda tam 43,5 milyar dolar azalmıştır."

TÜİK'in yayınlandığı "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri"nde gerçekleştirilen revizyonun ödemeler dengesi istatistiklerine yansımasıyla, 2023 yılı hizmet ihracatının 106 milyar dolara güncellendiğini aktaran Bolat, böylece cari işlemler açığının 45 milyar dolardan 40,5 milyar dolara revize edildiğini belirtti.

- "Rekor yeniledi"

Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hizmet gelirleri ağustosta yıllıklandırılmış bazda 111,1 milyar dolarla rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 52,5 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamıyla cari işlemler hesabında görülen iyileşmenin devam etmesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Bakanlık olarak küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber