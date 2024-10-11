Şahit numune ve binde bir PCR testi ne anlama geliyor?

Köfteci Yusuf'un köftelerinde domuz eti çıktığına yönelik iddiaları ilk olarak firma ismi belirtmeden kamuoyu ile paylaşan Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabının sahibi Musa Özsoy, yapılan açıklamalar sonrasında yeni değerlendirmemelerde bulundu.

Binde bir Oranı ne anlam ifade ediyor:

Musa Özsoy: Binde bir köftedeki domuz eti miktarını değil uygulanan PCR testinin binde bir hassaslıkta tespit yaptığını gösterir. Yani bu şu demek üründe binde bir domuz bile olsa bulurum demek, üründe binde bir kanatlı eti bile olsa bulurum demek, üründe binde bir tek tırnaklı eti bile olsa ben bu analizde bunu tespit

ederim demek. Dolayısıyla bu üründe her ne kadar oranda her ne kadar miktarda bir domuz eti olduğunu bilmemekle birlikte bu testin sonucunda bunun domuz eti içerdiği noktasında % 0.1 hassasiyetle ortaya çıkan bir rapor var.

Şahit numune olayı nedir?

Musa Özsoy: Tarım Bakanlığı kontrolörleri numune alırken bir tane ana numune, bir tane de şahit numune almak zorundadırlar. Şimdi Madalyonun diğer yüzüne geçelim. Eğer buradaki gıda kontrol arkadaşlar bu şahit numuneleri almadılar ise bunları da mühürleyip koymadılar ise, ki biz burada mühür tarihlerini ve saati de görebiliyoruz güvenlik mühür numarasını da görebiliyoruz, Burada mutlaka bir şahit numunenin olması gerekiyor. Firma ise şahit numune alınmadığını ve bu sebeple de bahsettikleri bu iki sebeple de analiz sürecinde ciddi hatalar olduğunu öne sürüyorlar. Firma bu noktada ilginç bir iddia daha ortaya attı ve diyorlar ki kötü niyetli kişilerin yönlendirmesi veya gen testi gibi yöntemlerdir gibi bir ifadeleri var açıklamalarında. Bu ifade de çok enteresan geldi, bana dışarıdan bir müdahale olabilir diyorlar veya gen testi sebebiyle bu sonuç çıktı diyorlar. Biliyorsunuz daha önce de söyledik Real Time PCR yani bizim bu pandemide çok iyi bildiğimiz PCR yöntemiyle testler yapılıyor ve çok hassas analizler, bunlar dolayısıyla bu yöntemlerde bir hata olmuş olabilir diyorlar.

Evet şimdi bakanlık bir açıklama yayınladı. Ama bu açıklama genel bir açıklama oldu yani bu olay özelinde bir açıklama olmadı. Belki bakanlık firmanın açıklama yapması ardından belki bizim şu an bu yayını çektiğimiz saatlerin sonrasında Belki de yarın bilmiyorum Bir yeni bir açıklama yapabilir. Çünkü firma Bakanlığı zan altında bırakıyor, firma Bakanlığın bizim başından beri sahip çıkmaya çalıştığımız gıda kontrolörlerini, genç teknisyen ve uzman arkadaşları biraz zan altında bıraktı. Şimdi firmanın bu zan altında bıraktığı teknik hata var dediği işte şahit numune alınmadı dediği vesaire gibi teknik ve bence kritik süreçlerle ilgili Bakanlığın bir de spesifik bir özel bir açıklama yapması lazım