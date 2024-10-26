İDDK, daire başkanının 3. derece şef kadrosuna atanmasını hukuka aykırı buldu

İDDK'nın görevden alınan daire başkanının 5. Dereceli memur kadrosuna atanmasını uygun bulan kararı ise sitemizde yayımlanmıştı.

İlk derece mahkemesi işlemi hukuka uygun bulmuş fakat istinaf derece yüzünden işlemi iptal etmiştir

Dairesi Başkanı olarak görev yaparken kadro derecesi 1 olan davacının, dava konusu işlem ile kadro derecesinin altındaki 3. dereceli "Şef" kadrosuna atandığının anlaşıldığı, bu durumda; davacının daire başkanı iken 1 olan kadro derecesi korunmadan, bu derecenin altındaki 3. dereceli kadroya şef olarak atanması yönünde tesis edilen dava konusu işlem hukuka aykırıdır.

Daire kararı: İdarenin takdir hakkı vardır

Bu bağlamda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği gözönünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık

İstinaf ise kararında ısrar etmiş İDDK'da bu kararı onamıştır.



T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/2477

Karar No: 2024/1193

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi'nin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, Genel Müdürlüğü bünyesinde. Dairesi Başkanı olarak görev yapmakta iken bu görevden alınarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesine şef olarak atanmasına ilişkin. tarih ve. sayılı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Davacının, 02/12/2016 tarihinden itibaren daire başkanı olarak görev yaptığı, idarenin atama ve görevden alma konusunda geniş takdir yetkisine sahip olduğu üst düzey kamu görevlilerinden olduğu göz önüne alındığında, daire başkanlığı görevinden alınmasına ve kazanılmış hak aylık derecesi korunarak (müktesebi olan 1. derecenin 4. kademesine) "Şef" kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; . Dairesi Başkanı olarak görev yaparken kadro derecesi 1 olan davacının, dava konusu işlem ile kadro derecesinin altındaki 3. dereceli "Şef" kadrosuna atandığının anlaşıldığı, bu durumda; davacının daire başkanı iken 1 olan kadro derecesi korunmadan, bu derecenin altındaki 3. dereceli kadroya şef olarak atanması yönünde tesis edilen dava konusu işlem ile davanın reddine dair Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun kabulüne, ... İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 25/05/2023 tarih ve E:2023/1772, K:2023/2934 sayılı kararıyla;

Davacının geçmiş hizmetleri incelendiğinde; idarenin, davacıyı Daire Başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde ifadesini bulan takdir yetkisi kapsamında atadığı görülmekte olup, davalı idarenin atama konusunda sahip olduğu bu yetkinin davacıyı görevden alma konusunda da mevcut olduğunun kabulü noktasında tereddüt bulunmadığı,

Bu bağlamda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği gözönünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali yolundaki . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun kabulü dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacının sadece 1 ay 16 gün kadar daire başkanlığı görevini yürüttüğü, akabinde yeniden "şef" kadrosuna iade olduğu, davacının sadece 1 ay 16 gün daire başkanlığı yapması nedeniyle eski kadrosuna iade edilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, tesis edilen dava konusu işlemin, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden mevzuata ve yargısal içtihatlara uygun olup ihtiyaca binaen kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, idarenin takdir yetkisi kapsamında gerçekleştirildiği, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ısrar kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, ısrar kararının hukuka ve usule uygun bulunduğu, davalı idare tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'İN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava daireleri ile bölge idare mahkemelerinin temyize tabi kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin. İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü, kararın kaldırılması, dava konusu işlemin iptali yolundaki. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi'nin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Fazla yatırılan .-TL harcın davalı idareye iadesine,

4. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 27/05/2024 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

