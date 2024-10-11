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TSE 161 sözleşmeli personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 15:59, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:57
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TSE 161 sözleşmeli personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, idari hizmet sözleşmeli istihdam edilecek 161 personel, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 21-31 Ekim döneminde başvuru yapabilecek.

Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre en yüksek puanı alandan başlamak üzere yapılacak sıralamayla sözlü sınava girmeye hak kazananlar belirlenecek.

Söz konusu adaylar 18 Kasım'da Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

Yapılacak sınavı kazanacak 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi TSE'de çalışmaya başlayacak.

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