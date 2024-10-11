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Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve 750 TL olmak üzere, kredi kartından Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na pay aktarılacak. 100 CC altı motosikletler MTV kapsamına alınacak. Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek. Savunmaya kaynak aktarımını içeren düzenlemenin taslağı Meclis'e sunuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 16:12, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:24
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Savunma sanayi yatırımlarına ilave kaynak oluşturulması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla taslakta yer alan düzenlemeler şu şekilde:

Vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar,

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira,

Tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira,

Noterlerde yapılan; sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerden 75 lira,

Limiti 100 bin lirası ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira,

Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor.

"VERGİ DEĞİL, HİZMET BEDELİ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemelerin vergi değil işlem hizmet bedeli olduğunu söyledi.

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeler ile 70-80 milyar TL'lik katkının gelmesi hedefleniyor.

100 CC ALTI MOTOSİKLET, DRONE VE SAATLERE VERGİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni bir düzenleme yapılıyor.

Buna göre motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

Özel Tüketim Vergisi'nde de drone'lar ve ÖTV matrahı 5.000 TL üzerinde olan kol saatleri vergi kapsamına alınıyor.

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