Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplu alım politikasıyla yılın ilk 5 ayında tıbbi cihaz ve ilaç alımında referans fiyatlara göre 33 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 16:55, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:53
Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuda tasarrufu artırıyoruz. Toplu alım politikasıyla yılın ilk 5 ayında tıbbi cihaz ve ilaç alımında referans fiyatlara göre 33 milyar lira tasarruf sağladık. Önümüzdeki dönemde bu uygulamanın kapsamını daha da genişleteceğiz" dedi.