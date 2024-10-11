Bakan Şimşek: Tıbbi cihaz ve ilaç alımında 33 milyar lira tasarruf sağladık

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuda tasarrufu artırıyoruz. Toplu alım politikasıyla yılın ilk 5 ayında tıbbi cihaz ve ilaç alımında referans fiyatlara göre 33 milyar lira tasarruf sağladık. Önümüzdeki dönemde bu uygulamanın kapsamını daha da genişleteceğiz" dedi.