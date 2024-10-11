Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Erdoğan burada Sırp mevkidaşı Aleksandr Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki ülke arasında 11 anlaşmaya imza atıldı.

Toplantıda ilk sözü Vucic aldı. "Türkiye dostane ilişkiler kurmaya önem verdiğimiz bir ülke" diyen Sırp lider, "Bu hem siyasi hem ekonomik hem Avrasya düzeyinde önemli, küresel ölçekte de önemli" diye ekledi.

Vucic, "Türkiye, Balkanlar'da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla bu süreçlerde (barış ve istikrar) Türkiye'nin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasının başında "Sırbistan'la ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adım atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Sırbistan ve Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyu ile yaklaşılması gerektiğini belirten Erdoğan, Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması için Sırbistan'ın yaklaşımının önemini vurguladığını ifade etti.

"İSRAİL'E ARTIK DUR DENİLMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı, konuşmasında İsrail saldırılarına da değinerek, şunları söyledi:

"Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'daki durum da gündemimizdeydi. İsrail'in, insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık dur denilmesi gerekiyor. 1967 sınırları esas alınarak başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana dokuz ülke, Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Yaşanan katliamın sona ermesi konusunda uluslararası toplumun asli bir görevi bulunuyor."

SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Erdoğan ayrıca Sırbistan'la savunma sanayi işbirliğine ilişkin, "Bizde olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiyenin İHA'lardaki (insansız hava aracı) imkanlarının adımlar içinde olacağını kaydeden Erdoğan, "Kimse de Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik, içeriğinde neler olması gerekir bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın" diye konuştu.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN İŞ FORUMU

Basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş forumu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yeniden açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ticaret hacmimiz 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için Sırbistan makamlarıyla görüşüyoruz. 11 anlaşma ile ilşkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik."